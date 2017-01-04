Близкая "Привату" Optima Specialty Steel инициировала процедуру реорганизации бизнеса

Optima Specialty Steel Inc. (Майами, Флорида, США) инициировала процедуру реорганизации бизнеса, сообщается на веб-сайте агента компании по претензиям Garden City Group (США).

Заявление о реорганизации в рамках г. 11 Кодекса США о банкротстве компания и ее дочерние предприятия - Niagara LaSalle Corporation, The Corey Steel Company, KES Acquisition Company d/b/a Kentucky Electric Steel и Michigan Seamless Tube LLC - подали в суд штата Делавер (США) 15 декабря 2016 года.

В ходе предусмотренного процессом "окна" компания намерена провести оценку стратегических возможностей для финансовой реструктуризации и решить операционные вопросы.

При этом компания сообщила, что располагает достаточным объемом наличности для обеспечения текущей операционной деятельности и намерена продолжить бесперебойную работу.

Optima Specialty Steel специализируется на производстве стальных изделий, включая холоднотянутые бесшовные трубы, холоднодеформированную и горячекатаную арматуру.

Согласно документам, представленным на веб-сайте Garden City Group, единственным акционером Optima Specialty Steel является ее глава Мордехай Мотти Корф (Mordechai Motti Korf).

М.Корф – соучредитель компании Optima International, которая через специальные структуры управляет недвижимостью, металлургическим, телекоммуникационным, нефтегазовым и другими бизнесами в США и Восточной Европе. Он также возглавляет ферросплавную группу Georgian American Alloys (Майами, Флорида, США), бизнес которой ранее контролировала Optima Group LLC (Делавер, США).

Georgian American Alloys - эксклюзивный дистрибутор на рынках Северной, Центральной и Южной Америки для входящих в группу "Приват" Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов в Украине.