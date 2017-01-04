Экономика

11:58 04.01.2017

Минсоцполитики зарегистрировало более 1,65 млн вынужденных переселенцев

Министерство социальной политики Украины по состоянию на 4 января поставило на учет 1 млн 652 тыс. 512 вынужденных переселенцев, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно обнародованной Минсоцполитики со ссылкой на управления социальной защиты населения в регионах информации, поставлено на учет 1 млн 331 тыс. 742 семьи вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, из них 1 млн 112 тыс. 018 семей обратились за получением социальной помощи для оплаты аренды жилья, и 1 млн 024 тыс. 690 семьям такая помощь была назначена.

По информации ведомства, по состоянию на конец 2016 года на выплату соцпомощи переселенцам израсходовано 3,16 млрд грн.

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