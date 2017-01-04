Regal в 2016г увеличил производство углеводородов из украинских месторождений на 3,7%

Компания Regal Petroleum plc с активами в Украине в 2016 году увеличила среднесуточное производство углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском, Свиридовском и Васищевском газоконденсатных месторождениях на 3,7%, или на 47 баррелей нефтяного эквивалента (boepd) по сравнению с 2015 годом – до 1321 boepd.

Как сообщила Regal на сайте Лондонской фондовой биржи в среду, среднесуточное производство в 2016 году составило 157,23 тыс. куб. м газа, 41 куб. м конденсата и 19 куб. м сжиженного газа, тогда как в 2015 году – соответственно 144,78 тыс. куб. м газа, 44 куб. м конденсата и 21 куб. м сжиженного газа.

Компания напоминает, что в начале июля прошлого года она приобрела у своего мажоритария Вадима Новинского нефтегазовое ООО "Пром-Энерго Продукт", которое имеет выданную в августе 2012 года 20-летнюю лицензию на разработку Васищевского газоконденсатного месторождения в Днепровско-Донецкой впадине на северо-востоке Украины.

Согласно сообщению, среднесуточное производство на этом месторождении за этот период составило 82,62 тыс. куб. м газа и 6,5 куб. м конденсата (556 boepd).

Regal также отметила, что в декабре 2016 года завершилась длившаяся с июля 2015 года договоренность с компанией "Природные ресурсы" на Луценковской площади, у которой она покупала "сырой газ" для переработки на своих мощностях, так как "Природные ресурсы" построили собственные мощности.

За 2016 год Regal приобрела 8,26 млн куб. м "сырого" газа и произвела из него 4,93 млн куб. м газа, 1,45 тыс. куб. м конденсата и 11,03 тыс. куб. м сжиженного газа. (87,71 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в совокупности).

Компания также уточнила, что бурение скважины MEX-109 продолжается. Оно достигло глубины 4,785 тыс. м на 3 января 2017 года при целевой в 5,250 тыс. м. Предполагается, что бурение завершится в марте этого года и, при условии успешного тестирования, производство будет запущено к концу второго квартала.

Как сообщалось, Regal в первой половине 2016 года получила чистый убыток $0,88 млн, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года, это связано с сокращением себестоимости, уменьшением выплат по налогу на прибыль. Ее выручка из-за снижения цен на углеводороды упала на 4,6% – до $10,43 млн.

Компания уточняла, что среднесуточное производство газа в первой половине 2016 года выросло на 15,5% – до 167,57 тыс. куб. м, тогда как конденсата сократилось на 5,8% – до 42,4 куб. м, сжиженного газа (LPG) – на 2,9%, до 19,8 куб. м.

Помимо этого, за январь-июнь 2016 года Regal приобрела у "Природных ресурсов" 4,63 млн куб. м "сырого" газа и произвела из него 2,82 млн куб. м газа, 753 куб. м конденсата и 6,01 тыс. куб. м сжиженного газа.

Контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" В.Новинского.