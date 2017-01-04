Почти все рынки акций Европы выросли во вторник

Почти все европейские фондовые индексы выросли во вторник на фоне сильных статданных из Китая и роста цен на сырье.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%, до 365,7 пункта, увеличив прирост с февральского минимума до 20%, что означает переход к "бычьему" тренду на европейских рынках акций.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,5% и обновил исторический максимум, французский CAC 40 вырос на 0,4%, тогда германский DAX опустился на 0,1%.

Котировки акций горнодобывающих компаний повысились на сигналах продолжающегося увеличения производственной активности в КНР, являющейся крупнейшим мировым потребителем сырьевых товаров, пишет MarketWatch.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Курс акций Glencore поднялся во вторник на 2,9%, BHP Billiton - на 1,9%.

Ралли в Европе возглавляли банки, акции которых подорожали самыми быстрыми темпами за месяц. Котировки ценных бумаг Credit Suisse Group AG подскочили на 6,4% после того, как Bank of America включил его акции в список наиболее предпочтительных покупок на I квартал.

Также наблюдалось увеличение рыночной стоимости автоконцернов.

Поддержку британскому рынку акций также оказали данные о росте производственной активности в стране до максимального уровня за 2,5 года.

Согласно данным IHS Markit, PMI в промышленном секторе Великобритании в декабре подскочил до 56,1 пункта - максимума с июня 2014 года - по сравнению с 53,6 пункта в ноябре

Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам 2016 года взлетел на 14,4%, продемонстрировав наилучшую динамику с 2013 года.

Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта - максимума с апреля 2011 года, показали окончательные данные IHS Markit, опубликованные накануне.

В Германии PMI промсектора вырос в декабре до 55,6 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее.

Цена акций бельгийской KBC Group увеличилась на 2,9% на информации о том, что финкомпания покупает United Bulgarian Bank и Interlease у National Bank of Greece за 610 млн евро. Сделка приведет к созданию крупнейшей банковско-страховой группы в Болгарии и, как ожидается, будет закрыта не позднее второго квартала 2017 года.