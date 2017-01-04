Экономика

09:07 04.01.2017

"Укртранснафта" откачает нефть Urals с нефтепровода "Одесса-Кременчуг", перевезет ж/д транспортом для заполнения второй нитки "Дружбы"

ПАО "Укртранснафта" договорилась с ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) о перевалке нефти марки Urals, выкачиваемой с нефтепровода "Одесса-Кременчуг", на железнодорожный транспорт для последующей транспортировки и закачки во вторую нитку нефтепровода "Дружба", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

"3 января заключили договор с "Укртатнафтой" на перевалку нефти Urals с участка "Одесса-Кременчуг", которую по железной дороге будем доставлять в Броды и там заполнять вторую нитку нефтепровода "Дружба" (сейчас заполнена водным консервантом). Планируем вытеснить Urals в течение января и с февраля уже качать Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Замещение нефти на Azeri Light осуществляется во исполнение условий подписанного с "Укртатнафтой" договора транспортировки для Кременчугского НПЗ начиная с 2017 года не менее 1,3 млн тонн азербайджанской нефти", - сказал он.

А.Пасишник подчеркнул, что договор с "Укртатнафтой" по транспортировке азербайджанской нефти содержит гарантии: в случае снижения объемов транспортировки Кременчуский НПЗ компенсирует "Укртранснафте" все затраты на замещение нефти Urals на Azeri Light по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Договор о транспортировке "Укртранснафтой" для Кременчугского НПЗ не менее 1,3 млн тонн азербайджанской нефти в год, начиная с 2017 года, в декабре был одобрен общим собранием НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, нефтепровод "Одесса-Кременчуг" простаивает около пяти лет.

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