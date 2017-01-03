Азербайджанская Azenco реконструирует ПС 330 кВ "Сумы" за $10,8 млн, корейская Posco Daewoo – ПС 330 кВ "Кременчуг" за $23 млн

Азербайджанская Azenco одержала победу в международных торгах и проведет реконструкцию подстанции (ПС) 330 кВ "Сумы" за $10,81 млн, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь корейская Posco Daewoo Corporation & Hyosung Corporation & Horos одержала победу по лоту на реконструкцию ПС 330 кВ "Кременчуг" и выполнит ее за $22,979 млн.

Участие в торгах по каждому из лотов приняли еще 5-6 компаний.

Как сообщалось, реконструкцию ПС 330 кВ "Сумы" и "Кременчуг" планируется провести в рамках "Проекта по передаче электроэнергии – 2", реализуемые совместно с международными финансовыми учреждениями.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.