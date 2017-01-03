Крупнейшими получателями возмещения НДС в декабре стали ArcelorMittal Кривой Рог и "Каргилл"

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре стал металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", которому после перерыва в ноябре было перечислено сразу 2 млрд 577,3 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба во вторник.

Согласно ее данным, следом идут экспортеры масла "АО Каргилл" – 1 млрд 239,6 млн грн (в ноябре – 0,2 млн грн) и "АДМ Трейдинг Украина" – 884,2 млн грн (34 млн грн).

В пятерку крупнейших получателей возмещения в декабре вошли еще один агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 764 млн грн (595,8 млн грн) и "Азовсталь" – 703,1 млн грн (595,8 млн грн).

Вторую пятерку также сформировали экспортеры из АПК и ГМК. В частности, "Сантрейду" было перечислено 700 млн грн (181,1 млн грн), "Нибулону" – 694,1 млн грн (300,7 млн грн), Полтавскому горно-обогатительному комбинату – 534,4 млн грн и "Мироновскому заводу по изготовлению круп и комбикорма" из агрохолдинга МХП – 515,7 млн грн (в ноябре возмещение им отсутствовало), а также Мариупольскому МК им.Ильича – 382,5 млн грн (323 млн грн).

Следующую пятерку сформировали представители тех же отраслей: "Запорожсталь" – 261 млн грн (169 млн грн), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – 244,1 млн грн и ООО "Торговый дом "Агроимпорт Лтд" – 242,2 млн грн (в ноябре возмещение им отсутствовало), "Мироновский хлебопродукт" – 190 млн грн (150 млн грн), "Дельта Вилмар СНГ" – 187 млн грн (23 млн грн).

Замыкают двадцатку крупнейших получателей возмещения НДС в декабре агроэкспортер "Гленкор Грейн Украина" – 182,1 млн грн (70,7 млн грн), "Николаевский глиноземный завод" – 165 млн грн (70 млн грн), агроэкспортер "Нобл Ресорсиз Украина" – 150,5 млн грн (50,1 млн грн), "Мотор Сич" – 134,2 млн грн (69,1 млн грн) и агроэкспортер "Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд" – 120,3 млн грн (68,9 млн грн).

Больше 100 млн грн возмещения в последний месяц года получили также представитель агрохолдинга "Укрлэндфарминг" "Ивано-Франковские колбасы" – 111,8 млн грн (95,9 млн грн), агроэкспортер ООО "Сателлит" – 104,7 млн грн (3,1 млн грн) и грузовой автоперевозчик ООО "Европа-транс Лтд" – 103,1 млн грн (93,3 млн грн).

В целом сумма возмещения НДС в декабре подскочила до рекордных 15,96 млрд грн после падения до 6,11 млрд грн, последовавшего за выплатой 8,6 млрд грн в октябре и 9,31 млрд грн в сентябре.

Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.

В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн.