Кабмин распространил действие плана по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

Кабинет министров Украины распространил действие плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Крыму на границу с Молдовой.

Согласно распоряжению №1060 от 28 декабря, правительство заменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на Министерство аграрной политики и продовольствия в перечне государственных органов, которым поручено обеспечить финансирование плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на соответствующий год, и за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что принятие распоряжения будет способствовать повышению уровня защищенности участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы.