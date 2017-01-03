Экономика

16:27 03.01.2017

Кабмин распространил действие плана по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

Кабинет министров Украины распространил действие плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Крыму на границу с Молдовой.

Согласно распоряжению №1060 от 28 декабря, правительство заменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на Министерство аграрной политики и продовольствия в перечне государственных органов, которым поручено обеспечить финансирование плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на соответствующий год, и за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что принятие распоряжения будет способствовать повышению уровня защищенности участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы.

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