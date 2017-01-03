Украина за 11 мес. снизила транзит нефти в Европу

Транзит нефти по территории Украины в страны Европы в январе-ноябре 2016 года сократился на 10,7% (на 1 млн 501,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 12,472 млн тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в том числе в ноябре транзит нефти в Европу увеличился на 6,4% (на 73,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 1 млн 210,2 тыс. тонн.

Кроме того, объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за 11 месяцев этого года составил 1,294 млн тонн, что на 13,2% (на 196,6 тыс. тонн) меньше, чем в январе-ноябре 2015 года.

Таким образом, за 11 месяцев 2016 года доля транзитного объема перекачки нефти составила 90,6%, а доля перекачки на НПЗ Украины – 9,4%.

Как сообщалось, транспортировка нефти трубопроводами "Укртранснафты" в 2015 году снизилась на 0,6% (на 99,8 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом – до 16 млн 760,3 тыс. тонн, но в т.ч. транзит нефти в страны Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) увеличился на 0,9% (на 140,9 тыс. тонн) – до 15 млн 153,5 тыс. тонн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.