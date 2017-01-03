Мининфраструктуры предупреждает о возможной отмене рейсов в Дубай и Шарджу в ближайшие несколько дней

Полеты в Дубай и Шарджу (ОАЭ) в ближайших несколько дней могут быть задержаны или отменены из-за сложных погодных условий, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры Украины, Госавиаслужба и МИД предупреждают граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены или задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания следующих рейсов", - отмечается в сообщении министерства во вторник.

Согласно ему, из-за густого тумана с 29 декабря 2016 года в аэропортах данных городов перенесено и отменено значительное количество рейсов.

"По информации МИД, консульство Украины в Дубай и посольство Украины в ОАЭ держит данный вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины, которые находятся в ОАЭ", - уточнили в Мининфраструктуры.