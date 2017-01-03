Минфин с февраля будет размещать ОВГЗ на основании анонимных заявок

Национальный банк Украины (НБУ) повысил требования к анонимности индивидуальных заявок участников во время размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующие изменения в "Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ" были согласованы с Министерством финансов и закреплены постановлением НБУ № 417 от 28 декабря 2016 года.

Изменения вступают в силу 19 февраля 2017 года.

По данным НБУ, отныне во время размещения ОВГЗ уполномоченные лица Нацбанка и Минфина будут иметь доступ только к информации о номерах и типах заявок участников.

Доступ к содержанию заявок будет открываться поэтапно после истечения срока получения заявок: сначала уполномоченные лица НБУ и Минфина получат информацию о содержании конкурентных и неконкурентных заявок без указания наименований участников; доступ к перечню участников будет открыт после завершения размещения ОВГЗ и информирования участников о результатах их участия в размещении.

Перечень участников, заявки которых были отклонены, будет доступен уполномоченным лицам НБУ и Министерства финансов с момента отклонения заявок.

НБУ рассчитывает, что обновленный порядок размещения ОВГЗ позволит повысить объективность рассмотрения заявок участников.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в 2017 году планирует государственные заимствования в объеме 190,8 млрд грн, в том числе внешние – 86,89 млрд грн.

Для сравнения: в госбюджете на 2016 год, с учетом принятых к нему изменений, государственные заимствования планировались в объеме 251,374 млрд грн, в том числе внешние – 122,65 млрд грн.

Первые в 2017 году первичные аукционы по размещению ОВГЗ пройдут 10 января, на них будут выставлены бумаги с погашением через 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также через 2 года.