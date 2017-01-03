Экономика

15:30 03.01.2017

Кабмин утвердил план мер по реализации Генсоглашения о регулировании трудовых отношений

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации положений Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине.

Согласно распоряжению №1044 от 28 декабря, стороны соглашения берут отдельные обязательства в его рамках по повышению конкурентоспособности национального производителя, обеспечению роста занятости, оплаты, условий и охраны труда, социальной защиты работающих, гуманитарным вопросам и молодежной политике.

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