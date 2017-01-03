Экономика

14:48 03.01.2017

Закон о снижении "зеленого" тарифа для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза вступил в действие

Закон о снижении в 1,8 раза "зеленого" тарифа на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями мощностью более 10 МВт, введенными в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, вступил в действие с 1 января 2017 года.

Соответствующий документ №1804-VIII обнародован в газете "Голос Украины" 31 декабря.

Как сообщалось, до 1 января 2017 года действовала временная норма о снижении "зеленых" тарифов для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза, теперь это решение носит постоянный характер.

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