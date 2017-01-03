Экономика

14:41 03.01.2017

Количество договоров "Зеленая карта" за 11 мес.-2016г сократилось на 5,5%

Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-ноябре 2016 года сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 670,68 тыс., сообщается на сайте бюро.

Вместе с тем, по информации МТСБУ, сумма начисленных страховых премий выросла на 20,2% - до 944,237 млн грн. Размер возмещений, уплаченных по требованиям за 11 месяцев прошлого года, увеличился на 17,45% - до EUR 9,584 млн, количество требований – на 13,8%, до 4,328 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 55 страховых компаний, из них полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта", - девять компаний.

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