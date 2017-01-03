Террористы из "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости поставляемого из оккупированных территорий в адрес "Центрэнерго" угля

Террористы из организации "ЛНР" получают в качестве "налогов" около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес государственной энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", говорится в выводах Службы безопасности Украины.

Соответствующие данные содержатся в определении Северодонецкого городского суда Луганской области от 2 декабря 2016 года.

"С полученных денег (от продажи антрацита – ИФ), "министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" платит около 47% налога от суммы вывезенного угля с указанных угольных предприятий (государственных и частных добывающих предприятий – ИФ) на оккупированной территории в бюджет так называемой "ЛНР". Эти денежные средства, в дальнейшем, направляются на выплату заработных плат членам террористических группировок "ЛНР" … а также на закупку амуниции, формы и т.д.", - говорится в выводах СБУ, изложенных в определении суда.

По данным расследования, в течение 2014-2016 гг. "топливный министр ЛНР" заставил государственные и частные добывающие предприятия продавать уголь через ГП "Луганскуголь", на базе которого и создано "министерство". В частности, на условиях комиссионного соглашения с "Луганскуглем", ГП "Антрацит" поставило "Центрэнерго" антрацит на сумму 1,584 млрд грн (по договору №111/20, цена - 1320 грн/тонна).

"Гендиректор ГП "Антрацит", действуя по команде так называемого "министра" … обеспечил отгрузку угля под соглашение комиссии с "Луганскуглем" на "Центрэнерго", оплачивая комиссионное вознаграждение в сумме 60 грн/ тонна для "Луганскугля" и налоги в бюджет так называемой "ЛНР", - говорится в материалах следствия.

По данным СБУ, получаемые "Луганскуглем" за счет продажи антрацита средства в дальнейшем переводятся в рамках бестоварных операций, или в качестве "оборотной финансовой помощи" на счета ЧП "Содействие", ООО "МКД Трейд" для дальнейшего обналичивания.

Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.