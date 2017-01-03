Украина в 2016 году нарастила выпуск стали и проката на 6%, чугуна на 8%

Украинские металлургические предприятия по итогам работы в 2016 году нарастили производство стали, по оперативным данным, на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,197 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр), выпуск общего проката за 2016 год также возрос на 6% - до 21,411 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,589 млн тонн.

Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 847 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,725 млн тонн.

В декабре произведено 2,014 млн тонн стали, 1,810 млн тонн общего проката, 1,943 млн тонн чугуна, 44 тыс. тонн труб и 1 млн тонн кокса, тогда как в предыдущем месяце - 1,951 млн тонн стали, 1,734 млн тонн общего проката, 1,914 млн тонн чугуна, 78,4 тыс. тонн труб и 955 тыс. тонн кокса.

В объединении подчеркнули, что это предварительные данные и показатели будут уточняться.

Как сообщалось, в 2015 году выпуск стали снизился на 16% по сравнению с 2014 годом - до 22,935 млн тонн, общего проката также на 16% - до 20,016 млн тонн, чугуна - на 12%, до 21,878 млн тонн, труб - на 39,4%, до 852,4 тыс. тонн, кокса - на 16%, до 11,606 млн тонн.