Экономика

11:28 03.01.2017

Безработица в Германии в декабре осталась на рекордном минимуме

Безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 6%, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения страны в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Аналитики также не ожидали изменения данного показателя.

При этом количество безработных в стране в прошлом месяце уменьшилось на 17 тыс. - до 2,638 млн человек.

Число безработных в западной части страны в декабре уменьшилось на 10 тыс., в восточной части - на 8 тыс.

"Хорошее развитие ситуации на рынке труда продолжилось в конце прошлого года", - отмечается в сообщении агентства.

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