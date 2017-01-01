Экономика

14:19 01.01.2017

Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году.

"Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов... На следующий год мы закладываем еще рост +25%", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье.

По словам премьера, одновременно с ростом доходов, растет и ответственность местных властей и результаты децентрализации на местах зависят от их эффективности.

В.Гройсман считает, что общественность также должна следить за использованием средств местных бюджетов, чтобы избежать коррупции.

ВАЖНОЕ

"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн

Ярославский заявил о заинтересованности в аренде ОПЗ

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн

Апелляционный суд оставил в силе решение, блокирующее назначение менеджера AES Сергея Зуева на пост главы "Укрэнерго"

Кабмин сократил отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд в 2016г на 2,8 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн

НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг

Британский индекс FTSE 100 завершил год на историческом максимуме

НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для резидентов-экспортеров услуг

Предложения Пинчука являются "завуалированной российской идеей для Украины"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Бандитский Петербург-9: Голландский пассаж
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА