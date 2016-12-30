Ярославский заявил о заинтересованности в аренде ОПЗ

Группа DCH Александра Ярославского направит Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) официальное обращение о готовности взять в аренду Одесский припортовый завод (ОПЗ).

"Такая правовая форма, как аренда ОПЗ, позволит нам детально разобраться в экономическом механизме деятельности завода и выбрать оптимальные пути его модернизации. В настоящее время наши специалисты готовят официальное обращение к ФГИУ, которым наша готовность арендовать ОПЗ будет подтверждена документально", - говорится в заявлении DCH в пятницу вечером.

Группа подчеркивает, что по-прежнему заинтересована в таком активе как ОПЗ, а ее опыт успешного развития похожего предприятия - ПАО "Азот" (Черкассы) – убедительно свидетельствует о наличии у DCH необходимых компетенций и организационно-ресурсного потенциала.

Ранее в пятницу ОПЗ сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", и накопленным долгом за его поставки.

Несколькими днями ранее ОПЗ заявил о согласованном с ФГИ поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в июле этого года после провала первого конкурса по продаже ОПЗ за 13,175 млрд грн начал процедуру отключения завода от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты за транспортировку природного газа, а также превышения номинированного отбора газа. Завод был остановлен 12 августа.

В сложившейся ситуации правительство Украины по согласованию с секретариатом Энергетического сообщества разрешило "Нафтогазу" до конца 2016 года поставить ОПЗ до конца 2016 года до 300 млн куб. м газа на льготных условиях в расчете на его успешную повторную приватизацию, что позволило запустить завод с 4 октября. Ожидалось, что вместе со снижением стартовой цены в 2,6 раза (до 5,16 млрд грн) это станет дополнительным аргументом для привлечения инвестора, однако повторный конкурс вновь завершился безрезультатно, а долг ОПЗ перед "Нафтогазом" достиг к концу декабря 1,4 млрд грн.

После ухудшение конъюнктуры внешних рынков предприятие стало работать убыточно. За 9 месяцев 2016 года его убыток составил 560,52 млн грн против 205,3 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года, в том числе за третий квартал чистый убыток был равен 316,58 млн грн против 53,35 млн грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года. Чистый доход ОПЗ за 9 месяцев этого года сократился в 2,1 раза – до 4,024 млрд грн.

Группа DCH Александра Ярославского отказалась от участия в конкурсе по приватизации ОПЗ, назвав в числе причин такого решения убыточную деятельность завода, значительный объем кредиторской задолженности и постоянный ее рост, неурегулированность и неопределенность в отношении целого ряда жизненно важных вопросов деятельности предприятия. В то же время группа заявила о заинтересованности в приобретении ОПЗ в будущем и готовности к дальнейшему сотрудничеству по этому вопросу, а также намерении А.Ярославского для покупки ОПЗ создать международный консорциум с привлечением крупных западных банков.