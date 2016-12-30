"Укроборонпром" увеличил по итогам 9 мес. 2016г. выручку на 28%

Госконцерн "Укроборонпром" по итогам января-сентября 2016 года увеличил выручку от реализации продукции на 28,44% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 18 млрд 535,7 млн грн.

Как сообщила пресс-служба госконцерна в пятницу, по итогам работы за девять месяцев 2016 года, инвестиции в производство новой военной техники за отчетный период возросли на 11% - до 476 млн грн.

Объем отгруженной на экспорт продукции за отчетный период увеличился на 19,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $592 млн. Портфель экспортных заказов "Укроборонпрома" по состоянию на 30 сентября оставил $1,45 млрд.

В настоящее время участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.