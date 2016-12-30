Апелляционный суд оставил в силе решение, блокирующее назначение менеджера AES Сергея Зуева на пост главы "Укрэнерго"

Киевский апелляционный административный суд отказал Сергею Зуеву в отмене решения Окружного административного суда Киева, блокирующего его назначение на пост главы НЭК "Укрэнерго".

Соответствующее постановление апелляционного суда от 21 декабря обнародовано в Едином госреестре.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда Киева от 26 октября 2016 года (о запрете Кабмину согласовывать кандидатуру С.Зуева в качестве обеспечительной меры по иску физлица – ИФ) – без изменений", - говорится в документе.

Как сообщалось, С.Зуев считает, что открытие против него уголовного производства и блокирование назначения в "Укрэнерго" инициировал народный депутат Игорь Кононенко.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.