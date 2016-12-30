Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 16,7%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2016 года увеличилась на 16,7% к уровню октября и составила 16,021 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в ноябре 2016 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 5,73 млрд грн, что составило 64,6% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты в ноябре-2016 зафиксирован в Тернопольской (110,6% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Черниговской (104,9%) областях, самый низкий – в Сумской (21,6%), Луганской (45%) и Одесской (49,4%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в ноябре-2016 увеличились на 305,9 грн (или в 1,4 раза) по сравнению с октябрем – до 1,157 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе-ноябре 2016 года с населением заключено 33,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 152,5 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2015 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 48 млрд 579,254 млн грн, или 95,4% начисленных за этот период сумм.