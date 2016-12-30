Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в Украину печатной продукции из РФ антиукраинского содержания

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 8 декабря закон №5114 "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

Согласно информации о состоянии прохождения документа на сайте украинского парламента, 30 декабря указанный закон "возвращен с подписью президента".

Закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией.