Экономика

14:30 30.12.2016

Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в Украину печатной продукции из РФ антиукраинского содержания

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 8 декабря закон №5114 "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

Согласно информации о состоянии прохождения документа на сайте украинского парламента, 30 декабря указанный закон "возвращен с подписью президента".

Закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией.

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