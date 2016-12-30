Экономика

14:11 30.12.2016

ОПЗ решил временно остановить производство

ПАО "Одесский припортовый завод" временно остановит производство, сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - сообщается на сайте ОПЗ.

По данным пресс-службы, сейчас менеджмент ПАО, по согласованию с ФГИ Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.

Как сообщалось, накануне многолетний руководитель ОПЗ Валерий Горбатко уволился со своей должности.

Долг ОПЗ за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1 млрд грн.

Предприятие выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.

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