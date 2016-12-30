Экономика

13:35 30.12.2016

АМКУ оштрафовал структуры Злочевского на 3,1 млн грн за приобретение контроля над "Куб-Газ" без разрешения ведомства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал аффилированные с Николаем Злочевским структуры на 3,12 млн грн за приобретение контроля над "Куб-Газ" без разрешения ведомства.

В частности, по данным пресс-службы АМКУ, аффилированная с Burisma Holdings виргинская компания Resano Trading Ltd. оштрафована на 0,105 млн грн за покупку акций Kubgas Holding Ltd. (Кипр) без разрешения ведомства.

В свою очередь, компании Brociti Investments Ltd., ООО "Инфокс" и физлицо-директор "Инфокс" оштрафованы на 3,015 млн грн за получение контроля над ООО "Куб-Газ" (Харьков) без разрешения ведомства.

Как сообщалось, Burisma еще в начале 2016 года закрыла сделку по покупке 70% "Куб-Газа" у Serinus Energy и дарении 5% Cub Energy.

ООО "Куб-Газ" разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское газовые месторождения в Луганской области.

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