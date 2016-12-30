Кабмин намерен в 2017г создать 25 агентств регионального развития

Кабинет министров Украины намерен до конца 2017 года обеспечить создание 25 агентств регионального развития, миссией которых станет помощь местным властям в реализации программ и проектов регионального развития и повышение инвестиционной привлекательности.

Соответствующие данные содержаться в проекте Среднесрочных планов приоритетных действий правительства до 2020 года.

Кроме того, в планах Кабмина – усовершенствование системы региональных инвестиционных проектов, финансируемых за счет Госфонда регионального развития (ГФРР).

По мнению правительства, действующая система не обеспечивает гарантированного стабильного финансирования проектов в течение всего срока их реализации, что приводит к возникновению объектов незавершенного строительства и не позволяет достигнуть ожидаемого эффекта.

Кроме того, в Кабмине отмечают необходимость обеспечить переход от финансирования проектов, направленных на решение локальных текущих проблем, на, исключительно, проекты, создающие рабочие места, инновационную продукцию, и улучшающие стандарты жизни.

Правительство также намерено предоставить регионам доступ к европейским инструментам финансирования регионального развития, включая трансграничное сотрудничество. Например, в 2017 году Кабмин планирует разработать международный договор относительно участия Украины в Дунайской транснациональной программе, так как ранее Еврокомиссия приняла решение выделить Украине EUR5 млн. для участия в этой программе.