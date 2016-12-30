Кабмин разрешил "Линику" ввоз 8,8 тыс. тонн метилового спирта в год, "Кировоградпостачу" – 4 тыс. тонн толуола и ксилола

Кабинет министров Украины пересмотрел перечень и размеры квот на ввоз в Украину веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, или в качестве сырья для химический отрасли.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №1013 от 28 декабря 2016 года.

Согласно документу, ЧАО "Линик" получил квоту на ввоз 8,8 тыс. тонн технического метанола в год для производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), ООО "Катоил Плюс" – на ввоз 0,78 тыс. тонн такого сырья для выпуска метиловых эфирных жирных кислот, глицерина, масла альтернативного "БИО-5А".

Кроме того, документ предусматривает увеличение квоты ООО "Карпатсмолы" на ввоз метилового спирта с 12 до 18 тыс. тонн, увеличение квоты "Днипроазота" на ввоз такого сырья для нужд очистки сточных вод на 0,095 тыс. тонн.

Новое постановление Кабмина вводит квоту для компании ООО "Кировоградпостач" на ввоз 2 тыс. тонн толуола и 2 тыс. тонн ксилола для нужд производства органических растворителей, а также квоту для "Шосткинского завода химреактивов" на ввоз 3 тонн эфиров и их производных.

Помимо этого, Кабмин увеличил квоту ПАО "Евраз Баглейкокс" на ввоз бензола с 8,5 до 19,012 тыс. тонн, и отменил квоту ПАО "Евраз Днепропетровский метзавод им.Петровского" на ввоз такого сырья в размере 10,512 тыс. тонн. Документом разрешается производство с импортируемого бензола фракции инденкумароновой, толуола, ксилола, растворителя марки "Арома".

Как сообщалось, поставки нефти на Лисичанский НПЗ (ЧАО "Линик") прекратились еще в марте 2012 года из-за его убыточности (установка по производству полипропилена еще некоторое время продолжала работу на привозном сырье).

Предприятие до последнего времени принадлежало российской госкомпании "Роснефть", на текущей неделе АМКУ разрешил компании Glusco Energy SA (Швейцария) купить Rosneft Management Company Ltd, на которою оформлено 95,2% акций ЧАО "Линик".