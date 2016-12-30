Экономика

12:32 30.12.2016

Новосозданное ОДО "Измаильский торговый морпорт" хочет получить в аренду ЦИК предприятия

ОДО "Измаильский морской торговый порт" намерено получить в аренду активы в виде целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Измаильский морской торговый порт" (оба Измаил Одесской обл.).

Это следует из сообщения пресс-службы Антимонопольного комитета Украины, в котором говорится, что комитет дал свои предварительные выводы относительно необходимости получения в аренду ЦИК порта или отсутствия таковой.

Текст этих выводов пока не обнародован.

Измаильский морской торговый порт - многопрофильный торговый порт для перегрузки железнорудного сырья, угля, кокса, черных и цветных металлов, бумаги, целлюлозы, удобрений, пилолеса, генеральных грузов. Мощности порта позволяют переваливать до 8,5 млн тонн грузов в год. Общая территория порта составляет 107,5 га, а также площадь участка 85-го километра составляет 15,2 га.

Порт располагает 24 причалами общей протяженностью 2,618 тыс. м. Площадь открытых складов составляет 201,1 тыс. кв. м, крытых – 19,7 тыс. кв. м. Возможности причалов порта позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 7 метров, длиной до 150 метров, шириной до 30 метров, дедвейтом до 6 тыс. тонн.

В конце 2015 года сообщалось, что порт намерен привлечь инвесторов для развития портовых мощностей для зерновых грузов.

ОДО "Измаильский морской торговый порт" зарегистрировано 1 ноября 2016 года в одной из квартир в Измаиле. Его учредителями выступили множество физических лиц и ООО "Трансмар" (Одесса), конечными бенефициарами которого являются физлица Виктор и Александра Сечкины. Уставный капитал ОДО составляет 4 млн грн, из которых почти половину внесло ООО "Трансмар".

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