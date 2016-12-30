Общественный мониторинговый комитет будет создан при Мининфраструктуры

Общественный мониторинговый комитет в ближайшее время будет создан при Министерстве инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

"Главная цель создания нового совещательного органа Мининфраструктуры – поддержка прозрачного недискриминационного, конкурентного и открытого процесса закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятий, учреждений и организаций, которые подотчетны министерству", - цитируется в сообщении заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

С целью создания мониторингового комитета Ю.Лавренюк провел рабочую встречу с инициативной группой лиц, в состав которой вошли представители общественных организаций, журналисты, специализирующиеся на расследованиях, и члены мониторинговой группы ПАО "Укрзализныця". Целью встречи стало обсуждение проекта положения, регламента и структуры мониторингового комитета.

"Мониторинговый комитет инфраструктуры будет работать не только на повышение уровня эффективности закупок, прозрачного проведения тендерных процедур и списания имущества, а и брать вектор на уменьшение коррупционных рисков в этих направлениях. К штатной структуре мониторингового комитета Мининфраструктуры будут привлечены незаангажированные эксперты, журналисты, специализирующиеся на расследованиях и представители общественности", - сообщил заместитель министра.

Ю.Лавренюк проинформировал, что в составе мониторингового комитета министерства, согласно планам, будут работать шесть подкомитетов - каждый со своей конкретной отраслью. В перспективе мониторинговые подкомитеты будут исследовать прозрачность закупок товаров, работ и услуг, а также продажу и списание имущества ПАО "Укрзализныця", ГП "Администрация морских портов", Государственного агентства автомобильных дорог, УГППС "Укрпочта", Государственной авиационной службы.

"Надеюсь, что уже в январе 2017 года будет утверждено положение о мониторинговом комитете по вопросам закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятий, которые подотчетны Мининфраструктуры и регламент работы мониторингового комитета, и новый совещательный орган начнет свою активную работу", - отметил Ю.Лавренюк.