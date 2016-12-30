Экономика

11:27 30.12.2016

Украина с 28 февраля 2017г введет пошлины на импорт азотных удобрений из РФ

Антидемпинговые пошлины на импорт мочевины (карбамида) и смесей мочевины и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя будут введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

"Решение комиссии вступает силу через 60 дней со дня опубликования этого объявления", – говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в газете "Урядовый курьер" в пятницу.

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