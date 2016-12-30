Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским

Кабинет министров Украины принял решение об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Сумы" с пассажирского на грузопассажирский.

Такое решение закреплено правительственным распоряжением №1059-р от 28 декабря 2016 года.

"Изменение классификации международного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Сумы" с "пассажирского" на "грузопассажирский" позволит обслуживать авиационные грузовые перевозки, что является одной из составляющих развития авиационной отрасли в Сумской области. Реализация распоряжения положительно скажется на экономическом развитии региона, приведет к увеличению отчисления в бюджеты всех уровней, создание дополнительных рабочих мест", - говорится в пояснении к документу.

Аэропорт "Сумы" - государственный аэропорт, с 8 декабря 2006 года принимает также и международные рейсы.