Экономика

10:10 30.12.2016

Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским

Кабинет министров Украины принял решение об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Сумы" с пассажирского на грузопассажирский.

Такое решение закреплено правительственным распоряжением №1059-р от 28 декабря 2016 года.

"Изменение классификации международного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Сумы" с "пассажирского" на "грузопассажирский" позволит обслуживать авиационные грузовые перевозки, что является одной из составляющих развития авиационной отрасли в Сумской области. Реализация распоряжения положительно скажется на экономическом развитии региона, приведет к увеличению отчисления в бюджеты всех уровней, создание дополнительных рабочих мест", - говорится в пояснении к документу.

Аэропорт "Сумы" - государственный аэропорт, с 8 декабря 2006 года принимает также и международные рейсы.

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