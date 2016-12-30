Кабмин назначил замминистра экологии Вакараша

Кабинет министров Украины уволил Виктора Вакараша с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов – руководителя аппарата, говорится в распоряжении №1029 от 28 декабря.

Ранее В.Вакараш был уволен с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов – руководителя аппарата.

Согласно новой редакции закона о государственной службе должность замминистра – руководителя аппарата с 1 января сокращается.

23 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса рекомендовала Кабмину назначить госсекретарем Минэкологии экс-первого заместителя главы Житомирской областной государственной администрации Геннадия Дмитренко.