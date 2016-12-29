Экономика

19:24 29.12.2016

Украина в 2017г. сохранила запрет на экспорт золота и серебра

Украина в 2017 году сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгметаллов.

Соответствующая норма закреплена постановлением Кабинета министров №1009 от 28 декабря "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2017 год", обнародованным в четверг.

В то же время правительство отказалось от лицензирования экспорта природного газа и антрацита

"Постановлением утверждается наименьший за последние годы перечень товаров, экспорт и импорт которых будет лицензироваться", – указано в пояснительной записке к документу.

Согласно ему, сохранено лишь лицензирование экспорта и импорта товаров с озоноразрушающими веществами, а также импортируемых из Македонии товаров в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.

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