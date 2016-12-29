Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 27,13 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,13 грн/$1 с 27,00 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-У краина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,05-27,21 грн/$1.

"Сегодня доллар на безналичных торгах продолжил рост. Повышенный спрос связан с большими объемами гривни, появившиеся на безналичном рынке в связи с компенсацией компаниям-экспортерам НДС", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор казначейства б анка " Кредит Днепр" Олег Куринной.

НБУ в четверг вновь выставил на аукцион до $100 млн для удовлетворения избыточного временного спроса, сформированного, по оценке центробанка, за счет получения компаниями-экспортерами возмещения НДС, а также необходимости участников рынка осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

При этом НБУ в своем комментарии подчеркнул, что девальвационное давление на курс гривни на текущей неделе не связано с переходом ПриватБанка (Днепр) в государственную собственность с последующим временным оттоком депозитов из финучреждения. "Отток депозитов физических лиц длился только три дня, после чего вкладчики начали возвращать средства в финучреждение. При этом отток депозитов юридических лиц был компенсирован притоков на счетах в других банках средств за возмещение НДС", - пояснили в НБУ.

НБУ на аукционе в четверг продал $59,1 млн, что удовлетворило 67,6% спроса, по курсу до 27,25 грн/$1. Н а аукцион были поданы заявки на $87,4 млн по курсу от 26,9 грн/$1 до 26,25 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,10 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1682 грн/$1. По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 8,1% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,1909 грн/$1 с 26,8932 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $324,26 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$416,62 млн.

Государственный бюджет Украины на 2016 год принят на базе среднегодового курса гривни 24,1 грн/$1.

По ожиданиям Министерства финансов, к концу 2016 года курс национальной валюты составит 24,4 грн/$1.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, курс гривни к доллару США к концу 2015 года прогнозировался на уровне 23,5 грн/$1, к концу 2016-го - 24,4 грн/$1, к концу 2017 года – 24,9 грн/$1.