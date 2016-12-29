Экономика

17:26 29.12.2016

Украина в III кв.-2016г ухудшила чистую инвестпозицию на 3,7% – НБУ

Украина завершила третий квартал 2016 года с отрицательной чистой международной инвестиционной позицией в размере $52,756 млрд, что на 3,7% превышает отрицательное значение показателя на конец второго квартала года, сообщил Национальный банк Украины на веб-сайте.

По его данным, за январь-сентябрь 2016 года данный показатель ухудшился на 1% по сравнению со значением на начало 2016 года ("минус" $52,232 млрд).

При этом за третий квартал активы сократились на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до $123,667 млрд, тогда как пассивы выросли на 0,9% - до $176,423 млрд.

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