Экономика

15:34 29.12.2016

Начисления НДС в декабре задекларированы на рекордном уровне 16,5 млрд грн

Начисления налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре задекларированы на рекордном уровне 16,5 млрд грн (в ноябре – 15,3 млрд грн, в октябре – 12,7 млрд грн), сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"В декабре 2016 года плательщиками задекларирована рекордная сумма НДС к уплате – 16,5 млрд грн. Таким образом, в прошлом месяце зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования этого налога", - указывается в сообщении со ссылкой на главу ГФС Романа Насирова.

Согласно сообщению, увеличение объемов декларирования НДС стало результатом отработки рисковых операций субъектов хозяйствования.

В ГФС отметили, что в текущем году наблюдается ежемесячно рост декларирования и уплаты НДС: в первой половине 2015 года среднемесячная оплата была на уровне 8 млрд грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины заявил, что возмещение компаниям-экспортерам на прошлой и текущей неделе НДС на 12,5 млрд грн стало одним из временных факторов усиления девальвационного давления на гривню.

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