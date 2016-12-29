Китайская CNBM может обжаловать решение Рады о снижении "зеленого" тарифа для СЭС в международном арбитраже

Китайская CNBM International Corporation рассматривает вопрос обжалования решения Верховной Рады о снижении "зеленого" тарифа для крупных солнечных электростанций в международном арбитраже, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления CNBM International Corporation Цзыньсон Чжан (Jinsong Zhang).

"Мы рассматриваем этот вариант", - сказал он.

По данным компании, срок окупаемости станций CNBM в Украине резко увеличился из-за решения Рады. "Срок окупаемости наших станций превысит 15 лет, то есть весь срок действия "зеленого" тарифа, что является абсолютно неприемлемым для нас. Таким образом, вполне реальной является угроза банкротства этих объектов", - отметил Ц.Чжан.

По его словам, у CNBM есть несколько вариантов дальнейший действий в отношении солнечных электростанций в Украине, однако пока компания не хочет их конкретизировать.

В CNBM утверждают, что принадлежащие им солнечные электростанции, были построены с полным соблюдением законодательства и без применения "админресурса".

"Наша компания участвовала в строительстве некоторых объектов, как поставщик оборудования. Приобретая станции, мы провели аудиты с участием независимых международных компаний, которые показали, что строительство станций, в том числе выделение земли, подключение к сетям и т.п., происходило строго в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнул Ц.Чжан.

В компании подчеркивают, что "зеленый тариф" того же уровня в Украине получили и продолжают получать еще 22 компании.

"По установлению тарифа тоже никаких преференций не было. Сейчас в Украине работает более 200 предприятий в сфере ВИЭ. Все имеют тариф, всем выделили земли и все подключены к сетям. Это что, тоже исключительно "благодаря админресурсу?", - резюмирует он.

Как сообщалось, Верховная Рада снизила "зеленый" тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями мощностью более 10 МВт, введенными в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, в 1,8 раза.

Под эту категорию подпадают солнечные электростанции, владельцем которых на сегодня является CNBM. Возведением этих станций занималась компания Activ Solar беглого экс-главы администрации президента Андрея Клюева и его брата, беглого депутата Рады Сергея Клюева.