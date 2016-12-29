В "тени" в Украине работает до половины населения

Украинцев, которые по итогам 2016 года получали заработную плату и уплачивали с нее налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос, около 10,5 млн или почти вдвое меньше, чем должно быть, считает глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.

"Во всех соседних странах, особенно в странах ЕС, в среднем (уплачивают налоги и ЕСВ - ИФ) это около половины населения. То есть, в Украине мы должны были бы иметь примерно до 20 млн реально работающих людей и тех, кто платит налоги", – сказал он на селекторном совещании в Киеве в четверг.

Р.Насиров добавил, что из этих 10,5 млн 30-40% получали минимальную зарплату на уровне 2016 года – 1600 грн в месяц.

"Это крайне недопустимо. Еще хуже, когда руководители ставили себе минимальную зарплату – это нереально, нечестно, не отвечает действительности", - заявил глава ГФС.

Он призвал местные органы власти активнее бороться со сложившейся ситуацией, так как налог на доходы физических лиц формирует свыше половины их доходов.

По словам Р.Насирова, в этом году благодаря децентрализации доходы местных бюджетов вырастут с 90 млрд грн до 140-145 млрд грн, в том числе налог на доходы физлиц составит около 77-78 млрд грн. Глава ГФС считает. что выполнение нормы о повышении с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн в месяц – позволит увеличить доходы местных бюджетов на 1-2 млрд грн в месяц.