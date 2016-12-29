Экономика

12:29 29.12.2016

Глава ГФС определил 180 тыс. компаний фронтом работ по повышению зарплаты с января 2017 года

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров анонсировал проведение с начала 2017 года активной кампании ГФС и других проверяющих органов по повышению компаниями и предпринимателями зарплат до минимального уровня (м.з.п.) в 3200 грн в месяц.

"В стране 180 тыс. компаний, которые платят среднюю зарплату меньше 3200 грн. Это тот фронт работы, на котором нам с вами нужно будет очень плодотворно поработать, начиная с января следующего года", – заявил Р.Насиров на селекторном совещании в Киеве в четверг.

Он уточнил, что в настоящее время около 30 тыс. предприятий по стране, или 10% от всего их количества, в которых средняя зарплата на уровне минимальной – 1600 грн в месяц: от 500 в небольших областях до около 1000 в таких областях как Днепропетровская или Запорожская.

По его словам, число компаний, в которых средняя зарплата ниже 3200 грн в месяц, в небольших областях составлял 3-5 тыс., а в таких как Львовская – 10 тыс., Одесская – почти 13 тыс., Харьковская – почти 14 тыс.

Глава ГФС уточнил, что больше всего доля таких компаний в сфере оптовой и розничной торговли – 15%, переработке - 6,5-7%, агропромышленном комплексе – 6,5%, строительстве – 5%.

"Это там, где надо будет искать", – заявил Р.Насиров, призвав к совместной практической работе министра соцполитики Андрея Реву, Государственную службу по вопросам труда и руководителей в регионах.

Как сообщалось, принятый 6 декабря 2016 года и опубликованный 27 декабря закон №1774 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" существенно расширил полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, по проверкам выплаты зарплаты на предприятиях, ужесточив ответственность работодателей. В частности, штраф за недопуск к проверке по вопросам соблюдения законодательства о труде или создание препятствий в ее проведении установлен на уровне 3 м.з.п., выплату зарплат "в конвертах" – 100 м.з.п. (320 тыс. грн.)

Эксперты группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного пакета реформ (РПР) просили президента применить право вето к этому закону, так как его отдельные нормы существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности и были приняты без надлежащего публичного обсуждения.

"Закон предоставляет право органам местного самоуправления выступать с инициативой проверок бизнеса, организовывать их проведение, а при осуществлении полномочий в сфере контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения самостоятельно проводить проверки предприятий, учреждений и организаций, которые не находятся в коммунальной собственности, а также физических лиц, использующих труд наемных работников", – указывали эксперты РПР. По их мнению, такая норма усилит репрессии против бизнеса, особенно малого.

Они прогнозировали, что соответствующая норма будет содействовать реализации опасного последствия недавнего повышения минимальной заработной платы, а именно - уменьшению реальной занятости.

Однако премьер Владимир Гройсман на этой неделе предупредил работодателей о необходимости строго следовать нормам нового закона. "Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции", - заявил он.

Премьер сообщил, что поручил вице-премьеру Павлу Розенко провести в декабре всеукраинское селекторное совещание с участием представителей министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Пенсионного фонда, Государственной службы по труду, профсоюзов и профильных заместителей глав государственных администраций "для того, чтобы никому не было повадно играть с минимальной заработной платой".

"Я думаю, что мы за несколько месяцев порядок в этот сфере наведем. Понятно, что не все сразу с пониманием и уважением отнесутся к работающим людям, но правительство поможет всем понять неотвратимость этого пути и необходимость его выполнения", - заявил В.Гройсман.

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