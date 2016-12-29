Экономика

11:53 29.12.2016

АТБ заявляет об информационной атаке и готовит обращение в суд

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине, опубликовало опровержение распространяемой в СМИ информации о задержании Службой безопасности Украины (СБУ) члена ее совета директоров Александра Токаря и готовит документы в правоохранительные и судебные органы.

"В последние дни уходящего года в отношении сети "АТБ" была предпринята попытка очередной информационной провокации. Речь идет о публикациях заказного характера, размещенных в нескольких онлайн СМИ с сомнительной репутацией, о якобы задержании работниками СБУ Александра Токаря, члена совета директоров корпорации "АТБ". Данная информация не имеет под собой никаких реальных оснований и является откровенной ложью", - говориться в сообщении компании в четверг.

В нем также сообщается, что А.Токарь продолжает работать в штатном режиме, и о своем "задержании" узнал из интернет-публикаций.

Как пояснили в компании, авторы публикаций с целью информационной дискредитации использовали новость, касающуюся другой торговой сети, а в тексте добавили имя и фамилию А.Токаря.

Кроме того, в сети заявили, что в последнее время неправдивые сведения "целенаправленно размещаются против "АТБ" на "мусорных" ресурсах".

"АТБ" уже готовит документы для передачи в контролирующие, правоохранительные и судебные органы о привлечении к ответственности за ущерб деловой репутации, а также распространение недостоверной информации о частных лицах, которые являются сотрудниками предприятия", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, 26 декабря СБУ обнародовала информацию о задержании одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация "ДНР".

"В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент от прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов", - сообщил пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора корпорации "АТБ" Бориса Маркова, ООО "АТБ-Маркет" завершило 2015 год с товарооборотом в 46,7 млрд грн (с учетом НДС – ИФ), увеличив показатель на 16,5% от уровня 2014 года. При этом сеть магазинов "АТБ" пополнилась 54 новыми торговыми объектами, большинство из которых были открыты в Киеве и Киевской области.

Розничная сеть компании "АТБ-Маркет" основана в 1993 году. По состоянию на 16 мая 2016 года в Украине в целом работали 755 "дискаунтеров" сети "АТБ", расположенные в 221 городе в 17 областях.

В состав корпорации "АТБ", помимо сети "дискаунтеров" ("АТБ-маркет"), входят кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд") и спорткомплекс "Восход" в Днепре.

Штат сотрудников компании "АТБ–Маркет" насчитывает более 35 тыс. человек.

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