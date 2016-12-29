Нацбанк выдал двум банкам рефинансирование на 588,8 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам тендера 28 декабря предоставил двум банкам рефинансирование на 588,8 млн грн под 16% годовых, сообщается на веб-сайте регулятора.

НБУ не указал наименование получивших рефинансирование банков, поскольку кредиты выданы на срок до 30 дней.

Банки получают кредиты рефинансирования в результате тендеров по поддержке их ликвидности. При этом все банки, которые подают заявки и предоставляют высоколиквидные залоги (ОВГЗ, депозитные сертификаты, средства в иностранной валюте), получают кредит автоматически.

Как сообщалось, платежеспособные банки за третий квартал 2016 года сократили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 4,2 млрд грн, или на 13%, - до 28,1 млрд грн.

При этом возросла задолженность трех банков: Диамантбанка (на 401,24 млн грн), Проминвестбанка (на 107,69 млн грн), банка "Пивденный" (на 67,96 млн грн). Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в октябре снизился на 2,311 млрд грн, или на 2,9%, – до 78,732 млрд грн.