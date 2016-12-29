Экономика

10:55 29.12.2016

Кабмин Украины утвердил план работы Нацагентства по возврату активов

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по обеспечению осуществления полномочий и выполнению функций органа исполнительной власти Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Согласно распоряжению №1015 от 14 декабря, которое было опубликовано на сайте правительства в конце месяца, план предусматривает назначение по переводу минимально необходимого количества работников в аппарат Нацагентства для обеспечения его работы в качестве нового центрального органа исполнительной власти в январе 2017г, а до октября планируется набрать 90% сотрудников.

До мая 2017г планируется провести анализ состояния и объема материально-технического обеспечения Нацагентства на 2017г и внесения согласованных предложений на рассмотрение правительства.

Также до апреля 2017г планируется назначить двух заместителей главы Нацагентства и утвердить распределение обязанностей между ними.

В марте-декабре 2017г планируется создание и обеспечение ведения Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, в том числе разработка и внедрение соответствующего программного обеспечения.

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