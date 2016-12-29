Авиакомпания Yanair планирует расширение регулярных перевозок в летнюю навигацию за счет Тель-Авива

Авиакомпания Yanair (Житомир) планирует в летнюю навигацию 2017 года расширение регулярных перевозок за счет Тель-Авива, сообщил генеральный директор компании Владимир Соболев.

"Мы получили назначение Львов - Тель-Авив, сейчас добиваемся частот Одесса - Тель-Авив. Все предпосылки для этого есть. Также в наших планах запуск рейсов Черновцы - Тель-Авив и Кривой Рог - Тель-Авив, куда получили назначения. Не стоит забывать и о некой монополии на рейсах в Тель-Авив, где монополист может устанавливать любые цены, из-за чего сложнее работать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что в последнее время ряд авиакомпаний на многих маршрутах исповедуют принципы лоу-кост компаний, а Yanair компания классическая.

"За счет этого, к примеру, на тбилисском направлении мы смогли перетянуть около 80-85% пассажиропотока point-to-point. За счет чего? За счет того, что аэропорт прилета - "Жуляны", а это удобно. Того, что мы летаем в удобное для пассажира время, и того, что у нас на рейсах бесплатно кормят, поят. Это же мы хотим оставить на рейсах в Тель-Авив", - сказал он.

Гендиректор компании называет Грузию коммерчески обоснованным направлением.

"На следующий год мы получили назначение из Львова в Тбилиси и Батуми. По этому направлению есть поток пассажиров из Грузии и Азербайджана, которые традиционно ездят лечиться в Трускавец. Летом Грузия экономически оправдана, особенно за счет Батуми. Туда многие летят отдыхать, это хорошая альтернатива Болгарии и Турции, кстати, Турция там в нескольких километрах и посетить ее можно без проблем (и без виз)", - добавил В.Соболев.

На вопрос, каким будет пассажир на рейсах в Тель-Авив, турист или все же бизнесмен, гендиректор Yanair ответил, что это будет в пропорции 50 на 50, вероятно туристов будет меньше.

"В основном это люди, которые имеют родственные связи, это просто выходцы отсюда и те, кто уже живет там. Одно время начался такой себе "реэкспорт", когда люди оттуда начали приезжать сюда, покупать здесь жилье, поскольку жить в Тель-Авиве достаточно дорого, а имея израильскую пенсию можно жить в Украине. Кроме того, мы делаем ставку на Черновцы в этом вопросе, где есть определенная группа людей, заинтересованных вы рейсах в Тель-Авив. Мы хотим взять небольшой самолет, "пятисотку" (Boeing 737-500 – ИФ), и возможно он будет летать из Черновцов, поскольку аэропорт пока не очень подходит для более крупных самолетов", - резюмировал он.

Компания Yanair (ООО "Янэйр ЛТД.") зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности.

Флот компании состоит из трех самолетов Saab 340, трех самолетов Airbus A320, одного Airbus 321 двух Boeing 737-300 и двух 737-400.

Полный текст интервью с В.Соболевым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".