Экономика

10:51 29.12.2016

Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров

Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров в рамках системной реформы таможни, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

Согласно сообщению, соответствующий законопроект был утвержден правительством по представлению Минфина: предусматривает приведение транзитных процедур в соответствие с европейскими Конвенцией о едином режим транзита и Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами.

Планируется использование в Украине, среди прочего, отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенции.

Предусматривается также осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне.

В Минфине подчеркнули, что введение европейских правил транзита товаров является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно сообщению, участие Украины в едином режиме транзита сделает гарантии, выданные украинскими банками действительными на территории всех договаривающихся сторон Конвенции, а также устранит необходимость декларировать экспортные товары на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортном отправке).

"Применение европейских транзитных правил позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого выигрывают все участники цепочки поставок - экспортеры, перевозчики, импортеры", - подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным Минфина, ожидается уменьшение количество таможенных формальностей и получение от таможен других стран предварительной информации о грузах еще до пересечения ими украинской границы.

В Минфине также отметили, что для обеспечения тестового функционирования на национальном уровне новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) Минфин внес изменения в некоторые ведомственные классификаторы информации по вопросам государственного таможенного дела, которыми привел коды отдельных документов и типов таможенных деклараций в соответствие с европейскими справочниками.

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