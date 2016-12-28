Экономика

17:45 28.12.2016

Кабмин утвердил обмен информацией Погранслужбы и Минсоцполитики о выезде за границу либо на неподконтрольные территории переселенцев

Кабинет министров Украины утвердил обмен информацией между Государственной пограничной службой и Министерством социальной политики о выезде за границу либо на неподконтрольные территории вынужденных переселенцев.

Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики Украины, данное решение было разработано с целью распространения действия порядка предоставления сведений в отношении лиц, которые в период получения пособия по безработице пересекали государственную границу Украины или находились за пределами Украины на внутренне перемещенных лиц, выезжающих за границу, на временно оккупированную территорию Украины или населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

В сообщении отмечается, что реализация принятого постановления правительства будет способствовать урегулированию получения структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения соответствующей информации и обеспечит надлежащий контроль в системе проведения социальных выплат переселенцам.

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