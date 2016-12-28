Курс гривни на межбанке в среду снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,00 грн/$1 с 26,65 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-27,10 грн/$1.

НБУ в среду выставил на аукцион до $100 млн для удовлетворения избыточного временного спроса, сформированного, согласно комментарию центробанка, за счет получения компаниями-экспортерами возмещения НДС, а также необходимости участников рынка осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

НБУ на аукционе продал $96,8 млн, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $120 млн по курсу от 26,7 грн/$1 до 26,9305 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,85 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8892 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,8932 грн/$1 с 26,6507 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $416,62 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$332,64 млн.

Государственный бюджет Украины на 2016 год принят на базе среднегодового курса гривни 24,1 грн/$1.

По ожиданиям Министерства финансов, к концу 2016 года курс национальной валюты составит 24,4 грн/$1.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, курс гривни к доллару США к концу 2015 года прогнозировался на уровне 23,5 грн/$1, к концу 2016-го - 24,4 грн/$1, к концу 2017 года – 24,9 грн/$1.