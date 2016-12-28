Реальная зарплата в Украине в ноябре возросла на 8,4%

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2016 года увеличилась на 8,4% по сравнению с ноябрем 2015 года, а по сравнению с октябрем-2016 уменьшилась на 0,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем текущего года выросла на 1%, в годовом измерении – на 20,2%, составив 5406 грн, тогда как в октябре - 5350 грн, сентябре – 5358, августе – 5202 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре по сравнению с ноябрем-2015 наблюдался в г. Киеве (на 27,1%), Черновицкой (на 25%), Закарпатской (на 23,2%), Полтавской (на 22,3%), Черкасской (на 22,1%), Львовской (на 21,4%) и Киевской (на 20,6%) областях.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 15,5% и 28,6% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве (9008 грн), самый низкий - в Тернопольской области (3955 грн).

В ноябре-2016 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательном соцстраховании (на 38,4%); информации и телекоммуникаций (на 33,6%); строительстве (на 30,6%); операций с недвижимым имуществом (на 29,5%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 26,1%); в сфере временного размещения и организации питания (на 24,7%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 24,4%); промышленности (на 23,4%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 23,2%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 22,1%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 14,8%).

- Госстат

Киев. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2016 года увеличилась на 8,4% по сравнению с ноябрем 2015 года, а по сравнению с октябрем-2016 уменьшилась на 0,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем текущего года выросла на 1%, в годовом измерении – на 20,2%, составив 5406 грн, тогда как в октябре - 5350 грн, сентябре – 5358, августе – 5202 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре по сравнению с ноябрем-2015 наблюдался в г. Киеве (на 27,1%), Черновицкой (на 25%), Закарпатской (на 23,2%), Полтавской (на 22,3%), Черкасской (на 22,1%), Львовской (на 21,4%) и Киевской (на 20,6%) областях.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 15,5% и 28,6% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве (9008 грн), самый низкий - в Тернопольской области (3955 грн).

В ноябре-2016 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательном соцстраховании (на 38,4%); информации и телекоммуникаций (на 33,6%); строительстве (на 30,6%); операций с недвижимым имуществом (на 29,5%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 26,1%); в сфере временного размещения и организации питания (на 24,7%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 24,4%); промышленности (на 23,4%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 23,2%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 22,1%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 14,8%).