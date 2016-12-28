Кабмин утвердил порядок установления ввозной пошлины на легковые авто из ЕС

Правительство Украины на заседании в среду одобрило предложенный Минэкономразвития порядок применения специальных мер в отношении импорта в Украину легковых автомобилей (код УКТВЭД 8703) происхождением из Европейского Союза в соответствии с положениями ст.44 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент агентства, соответствующий проект постановления был принят без обсуждения, о чем сообщил премьер Владимир Гройсман.

Ранее Минэкономразвития отмечало, что пошлина может быть введена в случае, если объем импорта в Украину легковых авто из ЕС в течение года достигнет 45 тыс. ед., а его удельный вес на внутреннем авторынке превысит 20% (на второй год действия Соглашения об ассоциации, с постепенным увеличением до 25%).

Кроме того, условием введения пошлины является превышение объема импорта авто из ЕС предельного объема всех первичных регистраций легковых авто в течение последнего года, а также причинение значительного ущерба национальной промышленности.

По данным министерства, в 2015 году импорт легковых автомобилей из ЕС в Украину составил 38,9 тыс. ед., за девять месяцев 2016 года – 30,6 тыс. ед.

"Таким образом, если в сентябре 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 тыс. и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций с ЕС Украина будет иметь возможность поднять ставку ввозной пошлины до 10% исключительно на период до конца 2017 года", - поясняли в министерстве.

При этом, уточнялось, что поскольку в соответствии с графиком Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ставка ввозной пошлины на легковые авто из ЕС (новые, с объемом двигателя более 1500 куб.см, но не более 2200 куб.см) в 2017 году составит 8,2%, специальная пошлина не может превышать 1,8% соответственно.

МЭРТ указывало, что целью этого документа является поддержка отечественного автомобилестроения в условиях постепенного снижения ставок ввозной пошлины на легковые автомобили из ЕС (на большинство с 10% до 0% в течение 10 лет). По мнению ведомства, для этого допустимо временное повышение ставок ввозной пошлины на авто из ЕС (не более чем до 10%, но не выше ставки льготной ввозной пошлины, действовавшей в 2015 году).

"Механизм никоим образом не может привести к блокированию импорта легковых автомобилей из ЕС", - считают в министерстве.

По мнению МЭРТ, предложенный порядок предусматривает прозрачную процедуру сбора и анализа информации как об импорте в Украину автомобилей из ЕС, так и влияния этого импорта на состояние национального производителя.

"Обязательные консультации с ЕС, в том числе на основе собранной статистической информации, должны способствовать объективному, беспристрастному и взвешенному подходу украинской стороны к возможности введения спецмер", - отмечало министерство.

МЭРТ указывало, что механизм применения специальных мер может быть применен в течение периода от 2 до 15 лет действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (не применялся в течение первого года). Полномочия по принятию решений по применению специальных мероприятий возлагаются на Межведомственную комиссию по международной торговле.

В Украине в настоящее время легковые автомобили выпускают завод "Еврокар" (авто Skoda), и Запорожский автозавод (автомобили под брендом ZAZ),который в текущем году возобновил их выпуск только в октябре. Завод легковых автомобилей корпорации "Богдан" в настоящее время практически простаивает.