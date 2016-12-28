"Укртрансгаз" вновь фиксирует нарушение "Газпромом" контрактных давлений на входе в ГТС Украины

ПАО "Укртрансгаз" вновь фиксирует нарушение "Газпромом" контрактных давлений на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский.

"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных систематических "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня, в связи с чем "Газпром" существенно усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу.

В "Нафтогазе" отмечали, что при таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.

Еще ранее, в 2014 году, "Газпром-Экспорт" расторг контракт с "Укртрансгазом" на суточную балансировку транзита газа.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.