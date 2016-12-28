МТСБУ начинает выплаты по обязательствам СК "Нова"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) со 2 января 2017 начинает прием заявлений и документов для урегулирования страховых случаев по договорам страховой компании "Нова", утратившей членство в бюро.

Согласно пресс-релизу МТСБУ, прием заявлений и документов продлится до 28 февраля 2017 года.

Возмещение по обязательствам страховщика будет происходить с учетом следующих условий: получателем выплат могут быть исключительно пострадавшие - физические лица, которым причинен вред, их законные представители или наследники, заявления на возмещение от которых поступили в МТСБУ в период со 2 января 2017 года до 28 февраля 2017 включительно. Кроме того, страховой случай по договору ОСАГО СК "НОВА" должен был произойти не позднее даты прекращения членства страховщика в МТСБУ, т.е. до 5 мая 2016 года.

Предельная сумма выплаты страхового возмещения на одного потерпевшего будет определена президиумом МТСБУ с учетом объема обязательств СК "Нова" по полученным заявлениям и размера наличного остатка средств базового гарантийного взноса страховщика в фондах бюро.

В пресс-релизе также отмечается, что выплаты страхового возмещения за вред, причиненный имуществу потерпевших - физических лиц, будут осуществляться в размере оцененного ущерба, но не выше предельной суммы выплаты на одного пострадавшего.

В случае осуществления выплаты страхового возмещения в размере меньшем, чем размер оцененного вреда, получателю страхового возмещения будет сообщено о возможности удовлетворения его требований в полном объеме в соответствии с законодательством.

"Не дождавшись принятия законодательных изменений, которые упростили бы порядок получения гарантийного возмещения, президиум МТСБУ принял решение о механизме возврата страховщику, членство которого в МТСБУ прекращено, остатка базового гарантийного взноса путем осуществления страховых выплат по заключенным таким страховщиком договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Уже с января 2017 года МТСБУ начнет рассмотрение обращений физических лиц по обязательствам СК "Нова". В дальнейшем указанный механизм планируется распространить по обязательствам других страховщиков, утративших членство в МТСБУ", - заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

ЧАО "СК "Нова" работала на страховом рынке Украины с ноября 2000 года. Уставный капитал страховой компании составляет 30 млн грн.

МТСБУ 5 мая 2016 года исключило компанию из списка своих членов из-за задолженности по уплате взносов в фонды бюро за два месяца. Доля рынка СК "Нова" составляет 1,3% от общей суммы страховых премий по договорам ОСАГО.

Как сообщалось, СК "Нова" направила письмо клиентам и партнерам, в котором сообщила о невозможности выполнить новые требования к качеству активов страховщиков и пойти на масштабные финансовые расходы (прямые денежные вливания).